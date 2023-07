L’urgence de recadrer les présidents de partis

La Vivaldi peine à mener de grandes réformes. On l’a dit, répété et regretté. Le cinquième week-end de conclave fiscal n’aura malheureusement pas éclairci l’horizon… Mais au-delà des reproches que l’on peut légitimement exprimer envers le manque d’esprit de compromis des ministres de cette difficile coalition, ne faut-il pas en tirer quelques conclusions ? Car, soyons réalistes, faire travailler sept partis – qui n’ont aucune envie de gouverner ensemble – ne semble pas devenir une rareté, au contraire. À en croire les sondages, le prochain scrutin pourrait même complexifier davantage encore la situation. On parle de huit, voire de neuf partis à mettre autour de la table. Une forme d’union nationale qui exclurait uniquement les partis extrémistes de gauche comme de droite. Mais pour faire quoi ? De grandes réformes socio-économiques ? Une septième réforme de l’État ? Il y a peu de chances, vu les blocages et autres tabous…