Le désordre intentionnel des rois de l’électoralisme

Tous ces dossiers extrêmement complexes méritent mieux que des effets d’annonce. Quand les uns et les autres jouent leur propre partition, c’est la Vivaldi qu’ils paralysent, ce sont les citoyens et entreprises qu’ils déçoivent par leur bilan. Cette stratégie démontre que les vice-Premiers ministres ne parviennent pas à décrocher des compromis équilibrés, à nouer des alliances, à déminer des terrains explosifs ou, tout simplement, à privilégier l’intérêt général. Sur le plan politique, c’est un aveu de faiblesse.

C’est aussi un jeu dangereux, car les électeurs ne sont pas dupes. Ils n’accepteront pas éternellement d’être dirigés par un État qui impose lourdement les citoyens et les entreprises et qui continue à évoquer de nouvelles taxes alors que son inefficacité économique, sociale et climatique est de plus en plus patente. À l’heure du bilan, ce ne seront pas les idées fanfaronnées qui seront jugées, ni les promesses, mais bien les actes concrets et le désordre occasionné par de vaines tensions. Chaque ministre en est comptable…