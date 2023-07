Les députés wallons doivent prendre leurs responsabilités

À lire aussi

Le bureau du Parlement wallon installé depuis quelques mois marche sur des œufs. Il avance dans une procédure disciplinaire à l’égard du greffier, avec en parallèle, un volet judiciaire qui fait peser un risque sur chaque décision qui sera prise. Le président André Frédéric a décidé de ne pas s’installer dans le bureau flambant neuf destiné au président de l’assemblée. Il reste au cœur du greffe, déclarait-il à La Libre il y a quelques semaines. Pourquoi pas ? Le message est sans doute plus symbolique qu’autre chose, mais il a le mérite d’avoir été envoyé.

Néanmoins, la situation difficile rencontrée par le personnel ne permet pas tout. Et surtout pas le maintien partiel d’un statut totalement injuste si on le compare avec celui du commun des mortels. Il est évident que les agents du Parlement n’ont pas décidé eux-mêmes de s’octroyer ce statut généreux de départ à la retraite anticipée après 25 ans d’ancienneté. C’est le monde politique wallon qui l’a mis en place et c’est ce même monde politique wallon qui va devoir y mettre bon ordre. Même si c’est compliqué.

Bon nombre d’élus en ont assez des attaques à leurs égards. Ils ont en partie raison. Certaines sont injustes et gratuites. Mais d’autres sont justifiées. Les problèmes du Parlement wallon ne sont pas neufs et beaucoup ont fermé les yeux pendant des années. Le coût de l’extension a explosé sans que personne ne s’en inquiète. Et en tentant de tout mettre sur le dos du greffier, les élus wallons oublient leurs propres responsabilités. Ils ne sortiront de cette crise par le haut que s’ils acceptent de reconnaître leurs torts et qu’ils agissent en fonction.