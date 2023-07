Un roi philosophe, clé de voûte d’un pays fracturé

Peu de Belges connaissaient vraiment le futur Roi. Sa réelle profondeur philosophique et littéraire fait partie de son jardin secret. Ses talents et passions, tels que la peinture, le piano ou même le kitesurf, sont révélés avec parcimonie. Prudent et méticuleux, le roi Philippe ne laisse rien au hasard. Craignant d’être pris en défaut, il anticipe largement ses discours dans lesquels il martèle la plus-value que sont le multiculturalisme et les relations humaines. Il est un Roi sincère et ouvert dans ses interactions informelles, mais prudent, voire timide, en public.

Dix années de règne déjà, sans accroc. Philippe se veut utile au pays et aux Belges. Il a marqué les esprits sur le plan personnel et international. Dans un contexte de condamnation du colonialisme, Philippe a présenté ses “profonds regrets” pour un régime colonial basé sur “l’exploitation et le racisme”. En reconnaissant les “blessures du passé”, le Roi veut tisser de nouveaux liens entre la RDC et la Belgique. De manière plus discrète, ses efforts pour réconcilier sa famille en accueillant la princesse Delphine étaient sincères. Il a lui-même imposé le ton pour “dépasser le temps des conflits”.

La reine Mathilde, qui a professionnalisé son rôle, partage ce perfectionnisme. Ensemble, ils forment une “équipe” complémentaire et soudée, pleinement attentive à leurs enfants. La jeune Elisabeth ne connaîtra pas la même solitude que son père. La famille royale a incontestablement modernisé la monarchie. Bien que toujours cadenassée, sa communication s’est légèrement détendue et adaptée aux réseaux sociaux et à la force des images et des vidéos.

Philippe a démenti les préjugés. Dans une Belgique politiquement instable et fracturée, le Roi apparaît aujourd’hui comme la clé de voûte d’un pays qui doute parfois de son génie, de sa force, de sa résilience, de sa capacité à dégager des solutions équilibrées dans des dossiers rendus complexes par des réformes dont l’objectif n’a pas toujours été l’efficacité et le rapprochement du citoyen avec le monde politique. La fonction a façonné l’homme.