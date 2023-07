Ce resserrement de l’exécutif n’est pas inhabituel. La pratique est même assez banale quand les temps sont rudes, les combats âpres et que la volonté d’ouverture du chef de l’équipe se fracasse sur la dure loi des jeux politiciens. Ce qui surprend, c’est le besoin de le pratiquer, après une petite année de quinquennat. Les nouveaux visages n’ont pas convaincu, ils ont été incapables de porter leurs dossiers, de démontrer qu’ils pouvaient faire bouger les choses. Les Pap Ndiaye (Éducation nationale), François Braun (Santé) ou même la "perturbatrice" Marlène Schiappa (Économie sociale et solidaire) sont débarqués sans ménagement. Seul le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti poursuit une croisière qui ne s’amuse guère. La Première ministre Elisabeth Borne, qui reste agrippée à la barre, avait clairement laissé entendre que ces "nouveaux politiciens" avaient montré leurs limites quand elle avait dressé le profil idéal de ses ministres, des hommes et des femmes "qui ont la capacité de diriger leur administration, de porter des textes au parlement". Elle annonçait ainsi le retour des grognards, des fidèles de la première heure issus du parlement. Des professionnels, capables de batailler pas à pas pour porter la parole de leur patron, de prendre et de rendre les coups.

Mais ce remaniement ne remet pas en cause les grands équilibres, les "tauliers" de la droite : Bruno Le Maire (Économie), Gérald Darmanin (Intérieur) et Lecornu (Défense) restent sur le pont et auront fort à faire face à la pression de leur camp et de l’extrême droite, surtout sur les questions migratoires et la demande d’un "renforcement de l’autorité républicaine". Ce remaniement ne bouleverse donc pas la donne centrale, l’exécutif demeure instable et le quinquennat sera long, très long, pour un président resté bien en retrait, un grand horloger qui n’a plus vraiment la gestion du temps.