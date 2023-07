Tour de France : l’éternelle ombre du dopage

Jusqu’à preuve du contraire, Jonas Vingegaard a remporté, dimanche, la 110e édition du Tour de France. Pour la seconde fois d’affilée mais avec des écarts que l’on n’avait quasiment pas connus au XXIe siècle. L’enthousiasme, né d’un début de Tour passionnant, a, dès lors, été quelque peu voilé par certaines des prestations stratosphériques du coureur danois, en particulier lorsqu’il a écrasé le contre-la-montre individuel, prenant près de 5 secondes au kilomètre au second de l’étape, Tadej Pogacar. Il n’en fallait pas plus pour que revienne le temps des soupçons et des doutes. Des interrogations directement balayées par le peloton lui-même, les coureurs se disant admiratifs et ne remettant aucunement en question le caractère propre du vainqueur du Tour. Omerta ou plaidoyer pro domo d’un monde du cyclisme et d’équipes professionnelles qui redoutent plus que tout le retour des années noires, alors que leur sport est redevenu des plus populaires depuis que Netflix ou Amazon Prime y ont planté leurs caméras parfois très intrusives ? La question mérite d’être posée et est légitime quand on se souvient des années Festina/Armstrong/Landis qui ont durablement abîmé l’image du Tour de France.