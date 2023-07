Les leçons belges du scrutin espagnol

Moins d’un an avant les législatives, il est instructif de tirer les enseignements des scrutins organisés dans d’autres pays européens. Bien que l’Espagne et la Belgique diffèrent, la crainte d’y voir l’extrême droite remonter au pouvoir suscite de réelles inquiétudes. Cette élection anticipée nous rappelle le risque que représente le Vlaams Belang chez nous. À contre-courant de tous les sondages réalisés par des instituts indépendants, Vox s’effondre en Espagne et perd 19 de ses 52 sièges. Le Parti Populaire (PP), de droite, a gagné le scrutin mais rate son pari d’une victoire écrasante. Le Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez (PSOE), parvient à déjouer tous les pronostics et les socialistes semblent même en mesure de former un nouveau gouvernement, en fonction du bon vouloir des partis régionaux indépendantistes. Les deux grands courants, PP et PSOE, pourraient aussi décider de lier leur destin dans une grande coalition nationale. Si aucun de ces scénarios n’aboutit, un nouveau scrutin peut être organisé, mais celui-ci prolongerait la période d’incertitude.