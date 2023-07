Face aux terroristes qui s’en prennent gravement à un pays en tuant, en déstabilisant et en intimidant sa population et ses représentants, il fallait une réponse à la hauteur de l’enjeu. Qui mieux que des personnes tirées “au hasard” pour juger des islamistes qui s’en sont pris à des personnes “au hasard” ? La cour d’assises a offert à la société, et non à des magistrats professionnels, le droit et le devoir de juger ceux qui s’attaquent à la civilité de notre société et aux valeurs européennes.

Un procès d’assises pour terrorisme représente un exercice difficile, tant les questions juridiques peuvent s’avérer complexes. D’autres expériences, observées notamment en France, démontrent qu’il ne faut pas négliger les complications légitimes sur le plan humain. En 1986, des menaces proférées par un membre d’Action Directe envers les jurés avaient entraîné le retrait de cinq d’entre eux et l’ajournement du procès.

Pour les victimes et leurs proches, le choix du jury populaire est important aussi. Il leur permet, notamment, de témoigner, de voir l’intérêt et l’émotion dans le regard des jurés, et de se sentir écoutés et entendus. Mettre des mots sur des actes pour ensuite les sanctionner, c’est le rôle de la justice. Quand les faits sont gravissimes, que la vérité judiciaire soit prononcée par des citoyens offre une dimension supplémentaire : une réponse et une condamnation des actes par la société elle-même.

Il faudra certes attendre le mois de septembre pour connaître les peines imposées aux accusés reconnus coupables. Mais la cour d’assises belge a une nouvelle fois fait ses preuves. Régulièrement remise en cause, elle démontre ici, à nouveau, toute sa plus-value.