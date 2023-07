Pourtant, longtemps cantonnée dans un rôle secondaire, l’Afrique tient, si pas sans le savoir, en tout cas sans savoir en profiter, le haut de l’affiche grâce à ses ressources minérales exceptionnelles, à ses terres agricoles, au poids de ses cinquante-quatre voix aux Nations unies, mais aussi de sa population jeune et en pleine expansion. Mais loin d’être une diva capricieuse, cette Afrique n’a donc pas encore pleinement pris conscience de cette potentialité ou, plutôt, n’a pas encore réussi à bâtir une nouvelle relation avec le reste du monde qui ne demande qu’à s’implanter sur son territoire ou à puiser dans ses richesses.

Face à la Chine, à la Russie et aux États-Unis, le continent africain n’a pas encore trouvé le moyen de former un vrai bloc qui lui permettrait de parler d’une voix forte et audible. En fait, l’Afrique n’existe pas ! Ce sont 54 États incapables de s’entendre pour le plus grand plaisir du reste du monde, que ce soit des États ou des sociétés privées trop heureux de pouvoir exploiter ces richesses sans réel contrepoids.

L’Union africaine (UA) ne parvient pas à endosser ce rôle fédérateur, coincée entre des structures plus régionales et les grandes nations mondiales qui s’ingénient à la contourner, sans oublier le poids des particularismes nationaux, régionaux, ethniques ou claniques qui, depuis toujours, ont servi la cause des prédateurs et des asservisseurs.

Pourtant, aujourd’hui, sans verser dans l’angélisme ou la naïveté, le monde devrait s’engager pour résoudre les problèmes de l’Afrique, qui, demain, deviendront des problèmes du monde. Mais la course frénétique à laquelle se livrent la Russie, la Chine et les États-Unis ne laissent aucune place à ce projet de pacification et d’édification d’un continent ou, du moins, de grands blocs qui pourraient structurer cette Afrique. L’Union européenne aurait pu jouer ce rôle, elle était même la mieux placée, mais le poids de l’histoire commune entre nos deux continents, les rendez-vous manqués à répétition, le manque d’ambition et de personnalités ont malheureusement enterré cette évidence.