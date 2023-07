La honte de la Belgique

Comme pour le Port d’Anvers, le phénomène accompagne la montée en puissance des trafics de drogues qui attirent toujours plus de délinquants et de personnes marginalisées. Dans le même temps, les classes moyennes, les familles et les commerçants plient bagages au profit de petites frappes et autres marchands de sommeil.

Ce désinvestissement des pouvoirs publics reflète un abandon irresponsable face à une situation hors de contrôle. Relancer le tourisme bruxellois ou inciter les gens à prendre le train pour se déplacer ou voyager doit s’accompagner d’un dispositif urbanistique, sécuritaire et judiciaire efficace. Qu’attendent les autorités régionales et fédérales pour répondre au découragement des policiers et à l’impuissance des élus locaux ?

La Gare du Midi, comme la Gare du Nord d’ailleurs, nécessite une reprise en main ferme, rapide et efficace. Pour mettre un terme à l’insécurité, il faut renforcer les effectifs policiers, tout en relançant une machine judiciaire rouillée. Cessons de procrastiner ou de penser qu’il n’y a “rien à faire”. Accélérons les projets envisagés à l’horizon 2030 pour remodeler le bâti, rénover la gare et redynamiser le quartier en logements et commerces. La Région devrait saisir l’urgence de redessiner le quartier pour en faire un espace public digne où le contrôle social et policier ressuscite. L’immobilisme actuel s’avère toujours plus catastrophique et incompréhensible. Et pas seulement pour le quartier en question…