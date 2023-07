L’échiquier politique français en chantier

À lire aussi

En menant sa nécessaire mais insuffisante réforme des retraites à son terme, Emmanuel Macron a fracturé ce qu’il restait encore des Républicains. Leur incapacité à travailler sereinement et efficacement avec le pouvoir en place sonne l’échec actuel de la droite traditionnelle ou gaulliste. Pourtant, leurs lignes politiques sont proches, parfois complémentaires. Ces Républicains modérés et les fidèles macroniens ont trois ans pour se rencontrer ou se retrouver. À moins que les tensions entre la majorité – relative – et l’opposition restent vivent, un nouveau parti de la classe moyenne et des petits entrepreneurs peut voir le jour.

Une même reconfiguration adviendra probablement à gauche tant les quatre partis regroupés au sein de la Nupes semblent irréconciliables. Comment les sociaux-démocrates, les Insoumis, les écologistes et les communistes vont-ils évoluer et se différencier sur un échiquier de plus en plus radicalisé et populiste ?

Quelle femme ou quel homme parviendra à porter un nouvel espoir et entraîner une forte adhésion nationale à un projet responsable dans un tel climat de clivages ? La réponse à cette question sera la clé pour faire émerger les futurs partis de gouvernement et, sans doute aussi, le prochain ou la prochaine locataire de l’Élysée. À en croire les sondages, la tentative de Marine Le Pen d’institutionnaliser le Rassemblement national fonctionne. Il ne faudrait pas qu’Edouard Philippe et les autres prétendants attendent 2027 pour se positionner… et exister.