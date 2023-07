L’héritage indélébile du roi Baudouin

L’héritage du Roi monté sur le trône à l’âge de 20 ans, suite à la Question royale et en pleine seconde guerre scolaire, perdure aujourd’hui encore. En 42 années de règne, marquées par des évènements politiques majeurs, Baudouin a façonné une monarchie au service du peuple. Son dévouement, sa compassion pour les plus faibles et ses valeurs éthiques étaient au cœur de son action. Cet engagement envers les causes humanitaires et les initiatives philanthropiques explique la création et la longévité de la Fondation Roi Baudouin.

Le cinquième roi des Belges était aussi un ambassadeur de la paix. Sous son règne, la Belgique accorda l’indépendance au Congo avec une volonté affichée de maintenir des liens forts entre les deux pays. L’éventail impressionnant de dirigeants internationaux venus lui rendre un dernier hommage à son enterrement reflète fidèlement son étroite collaboration avec les chefs d’État du monde pour favoriser les réconciliations entre les nations.

Malgré une succession de crises politiques typiquement belges et de réformes institutionnelles, Baudouin incarna une monarchie constitutionnelle à l’influence discrète, parfois symbolique, et toujours respectueuse de la souveraineté du peuple. Sa conduite exemplaire a contribué à maintenir le pays uni, malgré les forces centrifuges toujours à l'œuvre, et à transcender les clivages politiques.

Sa foi profonde lui interdit en conscience de contresigner la loi dépénalisant partiellement l’avortement. Une parade juridique lui permit de se maintenir sur le trône tout en restant fidèle à ses convictions inébranlables. Cet épisode aurait inévitablement menacé la monarchie si les quatre décennies précédentes n’avaient pas été à ce point exemplaires.