La Françafrique dans les cordes

Partout, on retrouve les mêmes "accélérateurs" de ce mécontentement : la Russie et ses usines à trolls, hyperactives sur les réseaux sociaux, qui peuvent compter sur la grogne d’une jeunesse sans perspective d’avenir. L’Afrique, hyperconnectée, se montre très sensible à cette propagande sans tabou, qui peut aussi prospérer à coups de rumeurs, d’approximations, de mensonges.

Les débats sur le colonialisme et ses conséquences sont désormais sortis des cercles feutrés de l’intelligentsia et des médias pointus pour se répandre dans toute la société, dans les rangs de cette jeunesse africaine - aussi bien de la ville que de la campagne - qui veut solder ce passé et qui ne peut plus accepter les incohérences d’une France qui condamne les coups d’État, mais soutient toujours les présidents indélicats pour peu qu’ils lui soient favorables.

La colère de cette jeunesse africaine est d’autant plus virulente que les espoirs placés en Emmanuel Macron, premier président né après les indépendances du continent, ont été immenses. Démesurés. Or, le jeune président français n’a pas modifié l’approche de Paris, nimbée de paternalisme et articulée uniquement autour de ses intérêts immédiats.

La France n’a pas voulu voir grandir cette colère. Elle ne s’est pas remise en question face à une Afrique qui ne veut plus se faire dicter ses choix, quitte à opter pour des solutions qui, comme au Mali, sont sans issue. C’est un "Tout sauf la France" qui ne sert les intérêts de personne et n’apporte pas de solution sécuritaire. Le pouvoir nigérien en est aujourd’hui la victime, mais d’autres États (Togo, Bénin, Côte d’Ivoire) sont déjà contaminés dans une région qui, en dehors de ces heures de putsch, n’intéresse - doux euphémisme - pas grand monde.