Au contraire de la critique argumentée ou de caricatures qui peuvent ouvrir réflexions et échanges, les autodafés sont des gestes idiots, blessants et unilatéraux qui empêchent tout dialogue. S’ils relèvent de la liberté d’expression, c’est de son plus bas degré : celui où la liberté ne s’articule ni à la raison, ni au respect, ni à la recherche du bien commun. Pour autant, interdire de tels gestes dans la loi serait dangereux et inutile.

Dangereux, car cela ouvrirait une furieuse boîte de pandore. En effet, si certains croyants obtiennent l’interdiction d’autodafés parce qu’ils se “sentent” blessés, le précédent serait lourd de conséquences. Pourquoi ne pas interdire demain tel écrit, tel geste, telle prise de parole parce que d’autres se “sentiraient” offensés ? Rappelons que notre cadre légal condamne déjà tout appel à la haine, au racisme, à la ségrégation… qui vise des personnes (et non des idées). Si certains autodafés sont à condamner dans le cadre de ces restrictions, c’est à la jurisprudence (qui s’attache aux cas particuliers) et non à une loi générale de le statuer. Rappelons aussi que la liberté – socle de notre condition humaine et de nos démocraties – a un prix : celui, parfois, d’être blessé ou atteint par des opinions contraires.

Une telle initiative serait également inutile. De tels autodafés ne sont que le symptôme d’une société qui ne sait plus dialoguer et qui préfère détruire (ou déboulonner) qu’échanger. Aucune loi n’empêchera de tels gestes. C’est l’école, la philosophie, l’histoire, la théologie, la vie associative qui pourront y répondre. Malheureusement, hantés que nous sommes par le délitement de nos sociétés et les violences sociales qui s’ensuivent, “nous cherchons à recréer une forme de civilité par la répression”, constate régulièrement l’avocat et écrivain François Sureau. C’est une voie sans issue.