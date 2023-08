L’indécence de certaines communes

À lire aussi

Dès l’année dernière, tous les experts anticipaient une indexation des revenus cadastraux d’environ 10 % et donc une augmentation automatique du précompte immobilier, au bénéfice des Régions, provinces et communes. Malgré cela, huit communes bruxelloises et trois wallonnes n’ont pas hésité à augmenter encore leurs centimes additionnels. Il s’agit d’Anderlecht, Forest, Ganshoren, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort, ainsi que Jemeppe-sur-Sambre, Floreffe et Andenne. Comprenez, sur un gâteau fiscal qui grossit automatiquement, ces communes en rajoutent une couche. Elles gagnent donc sur les deux tableaux, au détriment des propriétaires d’habitations, de bureaux et d’industries. En un mot, si ce n’est une rage taxatoire, cela y ressemble furieusement. À Molenbeek, pas vraiment connue pour la richesse de ses habitants ni pour son essor économique, l’augmentation des centimes additionnels communaux est de 16 %. À Forest, le bond est de près de 28 %.

Rappelons que la base taxatoire était déjà plus élevée dans nombre de communes bruxelloises par rapport aux communes wallonnes et flamandes. Et ce, tant en matière immobilière qu’en matière d’impôts sur les personnes physiques.

Le cynisme de ces communes et le cruel manque d’empathie pour leurs habitants et entreprises ne sont pas sans conséquence. Ils poussent nombre d’entreprises et de classes moyennes à quitter Bruxelles pour, par exemple, Zaventem, où le précompte immobilier est moitié moins élevé, y frisant les 30 % du revenu cadastral indexé alors qu’il dépasse les 60 % dans 6 communes bruxelloises. Les responsables communaux qui prennent ces décisions minimisent l’effet qu’une telle politique provoque sur les propriétaires et l’économie locale. Un dangereux effet d’étranglement.