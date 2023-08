La vente de Degroof Petercam, un gâchis désolant

Telle une mayonnaise mal émulsionnée, la fusion entre Degroof et Petercam, toutes deux issues d’un ancrage local de financiers et entrepreneurs visionnaires, n’a pas pris. Pourtant, réunir le savoir-faire des équipes de ces deux banques autour d’un cœur de métier, la banque privée et la banque d’affaires, avait tout son sens. Les synergies potentielles étaient limpides. Mais les vents contraires étaient là, trop forts, trop incessants.

Dans cette intégration laborieuse, pointons surtout deux cultures d’entreprise différentes, voire divergentes. Les priorités des actionnaires étaient peu compatibles, les managers successifs dès lors peu entendus. La cohésion imparfaite entre les collaborateurs des deux entités et l’absence de projet clair porté par tous administrateurs le confirment, c’est collectivement que le groupe fusionné n’est pas parvenu à monter d’un cran. Quand 1 + 1 font moins de 2, c’est que le mariage ne crée ni plus-value, ni chemin commun.

La qualité et la solidité du Crédit Agricole rassureront nombre de clients qui feront sans doute l’objet de quelques convoitises dans un secteur réputé pour sa concurrence feutrée. Mais, dans la pratique, les énormes contraintes administratives et de transparence représentent un frein réel aux changements. Il est vraisemblable que les clients de Degroof Petercam se feront leur propre opinion sur base de la croissance de leurs portefeuilles, de l’évolution des coûts de gestion et du maintien d’un service personnalisé irréprochable. On ne change pas de banque privée comme de supérette… C’est d’autant plus vrai si les performances restent, comme par le passé, au rendez-vous.