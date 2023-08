Plus de cinq mois après avoir dévoilé ses cartes, le bilan peut sembler maigre pour l’enseigne au lion. Très maigre même. Dans un contexte social toujours explosif, la direction de Delhaize avait sans doute à cœur d’entamer cette phase délicate au petit trot et se donner une chance de renouer le dialogue social, en tentant de rassurer le personnel via le maintien, provisoire en tout cas, de ses conditions salariales et de travail. Sans grand succès au vu des premières réactions syndicales…

Delhaize affirme avoir des contacts avec au moins un candidat repreneur potentiel pour chacun de ses supermarchés et n’avoir qu’une obsession : trouver les meilleurs profils possibles. C’est louable, certes. Mais le contexte du secteur (marges réduites, concurrence effrénée, inflation, achats transfrontaliers…), l’impact négatif sur la marque Delhaize de cinq mois totalement chaotiques et l’adoption de nouvelles habitudes de consommation chez certains de ses clients ont probablement refroidi plus d’un candidat repreneur. D’autant que le nouveau contrat de franchise annoncé par Delhaize s’annonce moins intéressant pour les indépendants, dont la marge de manœuvre devrait à l’avenir être réduite.

C’est aujourd’hui le grand risque auquel Delhaize est confronté : celui de l’enlisement. S’il ne parvient à accélérer la cadence dans les mois à venir et qu’il traîne, des années durant, un parc de supermarchés hybride et composé à la fois de franchisés et de nombreux magasins toujours intégrés à défaut de repreneurs, la direction belge subira à coup sûr une pression croissante des Pays-Bas, aujourd’hui à la manœuvre et dont la patience s’étiolera forcément au fil des mois. Le spectre de la fermeture pure et simple de ces magasins pourrait alors ressurgir de plus belle même si Delhaize a pris un engagement sur ce point jusqu’à fin 2028. Mais, on le sait, certaines promesses ont parfois du mal à résister à l’épreuve du temps…