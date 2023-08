Trump et le naufrage du Parti républicain

À lire aussi

Les charges retenues ne sont, par ailleurs, ni légères ni banales. Une précédente inculpation avait déjà dépeint Donald Trump en Président déterminé à rester au pouvoir coûte que coûte, fût-ce au prix d’un complot contre les institutions américaines et d’une insurrection qui prit pour cible le Congrès des États-Unis. L’accusation en Géorgie l’assimile à un mafieux dès lors qu’il a mené une entreprise visant à contester sa défaite électorale par l’intimidation, l’extorsion et la corruption. Dans cette dernière affaire, l’ex-Président et dix-huit acolytes (dont plusieurs personnalités politiques de premier plan) tombent sous le coup d’une loi votée pour combattre le crime organisé…

Le Parti républicain est ainsi plongé dans une situation ubuesque, où Donald Trump semble aussi bien promis à la Maison-Blanche qu’à la prison. Il n’avait pas pu empêcher, en 2016, la montée en puissance d’un homme si peu en adéquation avec ses valeurs et son idéologie. Il reste aujourd’hui incapable de lui opposer des concurrents crédibles, tant et si bien que Trump continue de s’imposer en candidat naturel à l’élection présidentielle de 2024, tandis que les ténors du Parti sont obligés de prétendre infondées et injustes les accusations portées contre lui - quand bien même elles s’appuient, comme en Géorgie, sur le témoignage d’élus républicains.

Dans l’impossibilité de rompre avec Donald Trump, le Parti républicain non seulement s’enfonce dans une impasse, mais il prive aussi les électeurs d’une alternative sérieuse aux Démocrates, à l’heure où ceux-ci peinent tout aussi pathétiquement à renouveler leurs élites.