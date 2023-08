L'Argentine tient sa figure "trumpienne"

2016. L’onde de choc suite à l’élection du populiste Donald Trump aux Etats-Unis est puissante. Depuis lors, les répliques de ce cataclysme se produisent à un rythme métronomique. Elles sont toujours aussi dévastatrices. Giorgia Meloni en Italie, Jimmie Åkesson en Suède, après Jair Bolsonaro au Brésil ou Viktor Orban en Hongrie : les exemples les plus marquants de la montée en puissance des ces leaders extrémistes aux contours variables, mais toujours démagogiques, populistes et ultra-conservateurs, sont légion. Ils forgent leurs succès électoraux en bonne partie sur le ressentiment d’une part croissante de la population envers des classes politiques de plus en plus démunies pour répondre à ses attentes, dans des contextes il est vrai de plus en plus anxiogènes et socio-économiquement fragiles. Le phénomène est connu. Les candidats du rejet, « anti-système», partout dans le monde, essaiment. Javier Milei, en Argentine, est la dernière émanation en date d’un phénomène qui prend une ampleur inédite dans le monde. Le futur candidat à la présidentielle d’octobre dans ce pays important d’Amérique du Sud, qui a remporté les primaires en Argentine le week-end dernier, est particulièrement préoccupant. Ses propositions politiques sont toutes aussi extrêmes et saugrenues les unes que les autres. A un point tel que la devise argentine a plongé de 20 % depuis lors, rallumant les craintes de poussées inflationnistes importantes qui, par le passé, avaient déjà plongé le pays dans le chaos. Ce énième leader extrémiste aux portes du pouvoir est une nouvelle manifestation d’une certaine forme de vacuité politique. Les questions d’intérêt général sont reléguées au second plan, au profit d’une gouvernance souvent autocratique, réductrice. La priorité de ces leaders va à des idées « nouvelles » ciblées, relayant d’ailleurs le plus souvent des intérêts particuliers. Des pays comme la Belgique ne sont pas à l’abri de l’émergence de tels énergumènes. D’année en année, le Vlaams Belang prend ainsi du poids et de l’assurance, en prenant soin de banaliser les démagogues. Refrain connu : le défi, ici comme ailleurs, est de rassembler un maximum des déçus de la politique autour d’un projet de société un peu plus inclusif et responsable. Ici comme ailleurs, le défi reste surtout de justifier de l’emploi des deniers publics. Ce travail-là est colossal. Mais il faudra sans doute en passer par là pour enrayer les extrémismes de tout poil, de droite comme de gauche d’ailleurs.