En revanche, la Vivaldi ne peut pas se louper sur le budget 2024. Les discussions budgétaires étant de plus en plus politisées, la tentation sera grande d’enjoliver un peu le tableau dès la rentrée parlementaire. On se demande d’ailleurs si ce n’est déjà le cas, certaines lignes du budget s’étant améliorées comme « par enchantement » début juillet.

Mais on ne badine pas avec le budget. Le projet budgétaire qui devra être envoyé à la Commission européenne devra a minima montrer que la Belgique peut couler dans le bronze sa volonté manifestée depuis mars de rectifier le tir, et de réduire davantage encore – surtout pour les années post-élections - les trajectoires du déficit et de la dette publique. Mine de rien, ce chantier-là est crucial.

D’ici à la mi-octobre, les partis de la majorité vont devoir mettre pas mal de leurs rancoeurs de côté. On sait qu’en l’état, à politique inchangée, les finances publiques belges seront clouées au pilori par les instances européennes en 2024. Le risque est surtout, vu la hauteur de notre dette publique, qu’elles le soient aussi par les marchés, comme cela s’était produit en 2010-2011, après plus de 500 jours sans gouvernement. La pression des marchés était telle que la Belgique avait vu ses conditions d’emprunt s’envoler sur les marchés, signe d’un risque jugé plus élevé par les agences de notation. On n’en est pas là, mais les taux d’intérêt ayant progressé significativement – ce qui devrait doubler la charge d’intérêts de notre dette à 15 milliards en 5 ans (!) -, les gouvernements fédéral et régionaux doivent serrer le budget, et réduire les déficits. Sans pouvoir s’accorder sur des réformes importantes, l’exercice sera périlleux. Mais absolument nécessaire.

La Vivaldi, dont les partis qui la composent sont cernés par les partis extrémistes, ne pourra pas se présenter pour un second mandat sans avoir résolu l’équation budgétaire à la mi-octobre.