Cette émission sera sans aucun doute un succès. Vincent Van Peteghem, qui a besoin de redorer son blason après l’échec de la réforme fiscale, a tout fait pour, en annonçant une baisse temporaire du précompte mobilier de 30 à 15 %. On peut imaginer que le ministre des Finances CD&V se targuera d’avoir réussi à bousculer les banques sur le front de l’épargne lors de la campagne électorale 2024.

Mais va-t-il vraiment faire bouger les banques ? Certes, quelques-unes ont déjà réagi ce mardi, comme Argenta, en revoyant leurs conditions sur les comptes à terme au même niveau que celui des nouveaux bons d’Etat.

Il est trop tôt pour tirer des conclusions de ces modifications, et a fortiori de s’en réjouir. La vraie question étant de savoir si le secteur financier va continuer à augmenter ses taux sur les livrets d’épargne qui totalisent près de 300 milliards d’euros. Car les hausses de taux décidées jusqu’à maintenant restent largement au-dessous de la remontée sur les marchés. Ce qui veut dire que les banques sont en train d’augmenter fortement leurs marges d’intérêts. D’autant plus que certaines d’entre elles ont trouvé des astuces pour limiter le nombre de clients tirant parti de la hausse. Et cela en obligeant l’ouverture d’un nouveau compte. Cette astuce, qui consiste à profiter de l’inertie des épargnants, est en totale contradiction avec le discours sans cesse ressassé sur la priorité donnée aux clients.

Cette émission, promue par Vincent Van Peteghem, a donc le mérite de mettre les banques au défi, surtout si celles-ci sentent qu’une partie importante de l’épargne leur échappe. De là à penser qu’elles vont enfin proposer des conditions intéressantes, il y a un pas qu’on n’oserait pas franchir vu leur tendance à jouer la montre…