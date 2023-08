Le message de Poutine à ceux qui le pensaient fébrile et affaibli

On ne versera assurément pas une larme sur la mort du fondateur de la milice Wagner, coupable des pires exactions partout où elle a traîné ses bottes. Pas davantage pour Dmitri Outkine, admirateur notoire de la Waffen-SS, qui en était la plus terrifiante incarnation. Mais l’on retiendra de la disparition de ces mercenaires, le message on ne peut plus clair adressé par Vladimir Poutine à ceux qui le pensaient fébrile et affaibli.

Un message à vocation interne tout d’abord : à ceux qui en Russie, peu nombreux au demeurant, seraient tentés par un renversement du "tsar", M. Poutine rappelle qu’il est aux commandes de l’appareil d’État et qu’il n’entend nullement les lâcher. Gare aux traîtres ou à toute personne qui remettrait en question son autorité, y compris aux "faucons" qui le trouveraient trop "mou".

À la communauté internationale ensuite, le maître du Kremlin rappelle qu’il est prêt à aller jusqu’au bout et qu’il fait ce qu’il dit. À ce titre, l’hypothèse d’une mondialisation du conflit ukrainien ou celle du recours, d’une manière ou d’une autre, à la force nucléaire ne doivent en aucun cas être prises à la légère. Ce qui se passe aujourd’hui en Russie devrait aussi fournir matière à réflexion à celles et ceux qui aspirent à des régimes autocratiques pour corriger tous les maux prêtés aux démocraties, au nom toujours commode du "retour à l’ordre".

Dans les sociétés autoritaires, l’état de droit - en dépit de ses faiblesses et ses éventuelles imperfections - n’existe tout simplement pas ; la seule loi qui vaille est celle du plus fort. On y étouffe les voix et les différences par la répression et la violence. Nulle place pour les libertés individuelles, que nous chérissons tant, et la contestation. Nul n’y est éternellement à l’abri, pas même les membres de la "famille".