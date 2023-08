Le Président et le prisonnier

Un tel homme devrait être un repoussoir. Au lieu de quoi ceux qui aspirent pourtant à empêcher son retour à la Maison-Blanche ne trouvent rien de mieux à faire que de lui renouveler leur allégeance. Mercredi, lors d’un premier débat télévisé, tous les prétendants à l’investiture républicaine sauf deux (deux seconds couteaux) ont déclaré qu’ils soutiendraient Donald Trump s’il devenait le candidat du Parti à la présidentielle, quand bien même il serait entre-temps condamné - et donc reconnu coupable. Cet aveu est non seulement pathétique, il est surtout scandaleux car il revient à faire fi par avance des décisions de justice. Que de possibles futurs locataires de la Maison-Blanche puissent tenir la justice de leur pays en pareil mépris est ahurissant.

À propos de justice, rétorqueront les défenseurs et admirateurs de Donald Trump, jusque dans nos lointaines contrées, et si l’on s’intéressait, pour changer, à Hunter Biden ? La machine judiciaire est en marche, mais il y a tout de même de grandes différences. On parle ici des fautes commises par le fils du Président, pas par le Président - et Hunter Biden n’est pas non plus, que l’on sache, candidat à l’élection présidentielle. Surtout, s’il est suspecté de délits économiques plus ou moins graves (fraude fiscale, enrichissement douteux, etc.), le fils Biden n’est pas accusé d’avoir voulu truquer une élection, ni d’avoir incité des fanatiques à ébranler les institutions américaines, notamment en mettant à sac le siège du Congrès.