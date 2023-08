La revanche des clients de banques

L’affolement des compteurs du côté des souscriptions du bon d’État à un an révèle bien plus le ressentiment des clients à l’égard de leurs banques que l’intérêt réel pour ce type de placement. Soyons de bons comptes, le bon d’état a un intérêt tout relatif. Compte tenu de l’ampleur de l’inflation, l’épargnant perd juste moins d’argent en investissant dans un bon d’État à un an qu’en laissant ses deniers sur un compte d’épargne assorti d’un rendement ridicule depuis trop longtemps. Cette rancoeur se manifeste aujourd’hui de manière soudaine, pour le plus grand bonheur d’un ministre des Finances qui sortira de cette législature avec au moins une plume à son chapeau. Il fallait s’y attendre. D’abord, la crise financière, et la crise des dettes souveraines, ont laissé une trace indélébile dans la mémoire de très nombreux citoyens. Sur le niveau de notre endettement public aussi, du reste. Certes, depuis lors, les banques sont contraintes par des réglementations bien plus sévères en matière de capitaux propres, notamment. Mais “le tout à la digitalisation” tant vanté par les institutions bancaires depuis lors montre ses limites à l’occasion de cette émission monstre du bon d’État à un an. Les polémiques n’en finissent pas depuis des années sur la disparition des agences bancaires, sur la baisse drastique des distributeurs de billets, sur la cherté des opérations bancaires.