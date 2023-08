Illégal et humainement inacceptable

Quelle mouche a donc piqué la nouvelle secrétaire d’État à l’Asile Nicole de Moor (CD&V) ? Sa décision de suspendre l’accueil des hommes seuls demandeurs d’asile pour laisser des places aux familles avec enfants à l’approche de l’hiver est pour le moins interpellante. Elle sonne d’abord comme un aveu d’échec, et d’impuissance. La Vivaldi s’était accordée sur un vaste plan en mars censé endiguer la crise de l’accueil qui traverse la Belgique depuis plus de deux ans. Ce plan comprenait un volet relatif à l’élargissement des places d’accueil. Il faut donc constater que l’échec est patent. Echec qui ne tient d’ailleurs pas seulement au manque de places. On sait que les emplois dans les centres d’accueil ne trouvent pas facilement preneurs. Encore un métier en pénurie…