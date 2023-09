Le rapide procès en islamophobie

Ces questions resteront délicates, humainement et idéologiquement, mais cela ne peut empêcher des arguments d’être partagés et entendus. C’est d’ailleurs l’essence même d’une grande université que d’échanger sur toutes les évolutions de notre société. Le phénomène est ici, certes, marginal, mais il est en croissance, et pas seulement à l’ULB. L’augmentation du nombre d’étudiants musulmans dans les universités apporte logiquement son lot de questions et d’adaptations. À l’ULB, plus encore que pour les autres universités, les demandes d’espaces de prières bousculent ses valeurs et ses fondements. Dès lors, le débat s’impose et la critique doit être possible. Il faudra ensuite accompagner ou interdire ces pratiques, car nul ne peut totalement exclure le risque de tentatives de prosélytisme venant d’islamistes radicaux. En Belgique, comme en France, le fait religieux, les signes ostensibles ou encore l’intégrisme questionnent la neutralité et le rôle de l’État.

Dans la même veine, et cette semaine aussi, le débat sur la perspective de voir une échevine molenbeekoise porter le voile islamique dans l’exercice de ses fonctions méritait un débat contradictoire digne. Accuser son adversaire politique de “surfer sur l’extrême droite” ne résoudra rien. Une clarification est d’autant plus nécessaire que l’interdiction des signes convictionnels pour les représentants de l’État semblait acquise. En France, c’est l’interdiction de l’abaya à l’école qui a mis le feu aux poudres. Ce n’est pourtant qu’une précision de la loi de 2004 contre le prosélytisme religieux. Une loi qui fait l’unanimité parmi les partis démocratiques. Le vrai danger, tant pour la gauche que la droite, serait de laisser l’extrême droite prendre le monopole sur ces questions sensibles…