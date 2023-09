Déni de responsabilités

L’impact de ce tableau noir sur l’essor économique de la capitale est indiscutable. Ce cercle vicieux paraît insoluble tant les réformes institutionnelles ont complexifié le partage de compétences. On est arrivé à un tel point que tout le monde ne cesse de se renvoyer la balle, entre communes et région, et entre région et fédéral. À force, ces excuses deviennent inaudibles. La paralysie actuelle inquiète d’autant plus qu’on nous promet un nouveau round de discussions institutionnelles, alors que la dernière réforme de l’État (2014) n’est aucunement digérée. Citoyens, contribuables et entrepreneurs ne le supportent plus. Cette colère contre l’inaction et la mauvaise gestion est une terrible bombe à retardement pour Bruxelles, mais aussi pour les partis démocratiques et pour la Belgique.

Pour nombre de politiques, il faudrait toujours plus de moyens, alors qu’ils sont déjà considérables. Les impôts et multiples taxes plombent déjà assez la classe moyenne et les travailleurs. La forte augmentation du précompte immobilier dans plusieurs communes bruxelloises démontre l'indécence actuelle. La réflexion ne peut-elle pas – enfin – se concentrer d’abord sur l'allocation des moyens existants et sur la qualité de la gestion publique ? Ne pourrait-on pas analyser en profondeur l’efficacité de l’État et de ses innombrables outils (intercommunales, provinces, parastataux…) ? La réforme de Bruxelles-Propreté tarde à porter ses fruits. La politique sécuritaire est morcelée et mal concertée. La politique fédérale d’asile, un naufrage. Etc.

Un ministre régional au cœur de cette problématique, tel qu’Alain Maron qui est en charge de la propreté publique et du sans-abrisme, ne peut se cantonner à constater les limites de ses moyens d’action. Le Ministre-Président Rudi Vervoort doit, lui aussi, changer de registre. La situation est complexe, l’enjeu considérable. Cela exige des dirigeants qu’ils déplacent des montagnes pour assumer leurs responsabilités.