Nouvelle culture politique en attente

Une nouvelle culture politique est vitale pour notre démocratie, où la particratie - refrain connu - a pris un poids démesuré. Où les députés - combien ne nous le disent-ils pas - sont devenus des presse-boutons. On ne peut que constater, au travers des "affaires" (Parlement wallon, Qatargate, pour ne citer que celles-ci), des coups bas politiques, des marchandages de tapis au cours des discussions intergouvernementales sur les grands dossiers, que cette nouvelle culture politique ne saute pas immédiatement aux yeux. Ce faisant, les tentatives de réappropriation de la chose politique par les citoyens se compliquent. Mais elles doivent être poursuivies. Et renforcées : les députés, représentants des citoyens, doivent pouvoir assurer et assumer leur rôle. Les futurs exécutifs devront montrer que la volonté était autre que celle de caresser l’électorat dans le sens du poil sur cette question de la gouvernance politique. On nous rétorquera que la "liste des priorités" du prochain gouvernement est déjà bien longue. Certes. Mais une nouvelle culture politique ne doit pas s’arrêter aux éventuels processus d’association des citoyens aux décisions. La légitimité politique passe aussi et d’abord par l’exemplarité et la prise de décisions répondant aux attentes ou interrogations des citoyens. Par un sens retrouvé des responsabilités et de l’intérêt général. Le sentiment prévaut encore trop souvent aujourd’hui que l’essentiel - la baisse des charges sur le travail, l’accès au logement, la création d’emplois, la transition climatique, le pouvoir d’achat, l’instauration d’un système fiscal plus simple, plus cohérent - passe à l’arrière-plan. Il y a deux ans, tous les partis n’avaient que trois mots à la bouche : "Réenchanter la politique." On en est loin.