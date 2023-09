Evras: sexe, fantasmes et risques

Évoquer la sexualité à l’école, même a minima, restera forcément un sujet délicat. Nombre de parents, pour des raisons personnelles ou philosophiques, ne souhaitent pas déléguer cet enjeu à des animateurs qu’ils ne connaissent pas. On peut regretter une certaine désinformation de la part des opposants les plus féroces, mais on aurait tort de les caricaturer, car certaines de leurs inquiétudes ne sont pas dénuées de sens.

Soyons clairs: l’école ne pourra se substituer aux parents en la matière. Pour obtenir leur confiance, cette animation devra rester cantonnée aux heures prévues et ne s’adresser qu’aux élèves en âge d’appréhender l’enjeu. C’est une question de respect mutuel et de confiance fondamentale. Ces ateliers feront d’ailleurs l’objet d’évaluations dès la fin de l’année.

Même en 2023, tous les enfants ne reçoivent pas un minimum d’information en matière affective et sexuelle à la maison, alors qu’ils sont confrontés, et de plus en plus tôt, à une pornographie omniprésente, à des actes sexistes ou parfois même à des agressions sexuelles et incestueuses. Et ces comportements, images ou vidéos érotiques n’épargnent pas les milieux sociaux et communautaires où la sexualité est parfois taboue. Ces sujets émergent bien plus facilement par l'intermédiaire d'internet et des réseaux sociaux. Face à cette réalité, il y a lieu de réagir. L’adhésion au projet actuel et sa légitimité dépendront surtout de celles et ceux qui le mettront en œuvre. Ils devront faire preuve de prudence et de retenue.