Face à la migration, un pragmatisme illusoire

À lire aussi

Regardons la réalité en face. Le président Erdogan s’en charge si souvent qu’il ne faut plus rappeler que la Turquie dispose d’un levier de pression migratoire sur l’UE. Le coup d’État au Niger a réveillé les craintes des États membres quant à la déstabilisation de ce "partenaire modèle" en matière migratoire. L’accord passé avec la Tunisie légitime un régime autoritaire et raciste dont les abus sont la cause même des départs vers l’Europe. Les chiffres des arrivées via la route de la Méditerranée centrale frôlent ceux de la crise de l’asile de 2016. À force de se bercer d’illusions quant à ces partenariats, l’UE a voulu oublier qu’elle doit se doter avant tout d’une politique pour gérer la migration et l’asile en interne. Cette (absence de) vision nous coûte, à nous Européens, trop cher, nous poussant à brader notre souveraineté pour des résultats contestables. Le prix est même insupportable, si on compte l’affaiblissement des valeurs européennes et, surtout, du devoir élémentaire de protéger des vies humaines.