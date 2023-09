Iran: la première des libertés gagnée

Les autorités iraniennes savent très bien que leur légitimité expire auprès de ces jeunes gens. Elles ont perdu le contact avec cette génération de jeunes adultes, indignés par la violence d’un régime à l’idéologie archaïque, assoiffés d’une liberté qu’ils osent désormais revendiquer, abreuvés de références à des quotidiens non contraints auxquels ils aspirent. Sept Iraniens sur dix sont nés après la révolution islamique de 1979 et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se débarrasser des codes sociaux – comme la ségrégation sexuelle – ou de la diète économique que cette République religieuse qui en a émané leur propose pour tout horizon. La culture de la résistance ne fait pas rêver cette jeunesse. Encore moins sous la contrainte.

Ainsi, les petits-enfants de la révolution se retournent aujourd’hui d’emblée contre elle. Ceux-ci ont en effet un avantage indéniable sur leurs aînés: ils ont été éduqués par ceux qui ont commencé à dire non et à battre en brèche le respect des codes. Ne jouissant d’aucune réelle liberté, ils n’ont donc rien à perdre… Il n’y a aucune raison que ce mouvement s’arrête. Braver l’interdit est déjà une liberté gagnée.