La valise ou le cercueil

Pour déloger les Arméniens présents sur cette terre occupée, Bakou n’a cessé de chasser “ces chiens d’Arméniens” à l’aide de comportements belliqueux, de propos outranciers ou d’actes barbares qui ont conduit à la destruction de maisons, d’églises et de cimetières.

L’occupation de la première moitié du Haut-Karabakh depuis 2020 ne laisse place à aucun doute, ni à la moindre naïveté. C’est bien une épuration ethnique pure et simple qui est opérée en ce moment par cet état voyou. Les 120 000 Arméniens qui vivent dans ces montagnes occupées depuis plusieurs jours le savent. Ils doivent choisir. Prendre leurs valises ou préparer leurs cercueils.

Face à un tel drame, l’Occident n’assume pas son rôle. Les beaux discours, les messages de soutien ou même les condamnations sans conséquences n’ont fait que renforcer l’Azerbaïdjan dans sa détermination. La dernière condamnation par la Cour internationale de Justice n’a pas eu le moindre effet. L’assaillant s’assoit ainsi sans scrupule sur la plus haute juridiction de l’ONU. La Turquie, que d’aucuns voient comme un partenaire légitime de l’Union européenne, n’a cessé d’aider militairement l’Azerbaïdjan dans l’espoir d’enfin créer un lien physique direct entre ce pays et son territoire. Ce nouvel épisode n’aurait sans doute pas été possible sans le changement de position d’une Russie absorbée par sa guerre en Ukraine. Face aux sanctions économiques, Poutine a trouvé dans le régime dictatorial azéri un allié parfait pour poursuivre l’exportation de son gaz russe. Le tout, dans le silence, et au détriment du peuple arménien. L’histoire se répète.