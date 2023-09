Quand Biden convainc, sans enthousiasmer

Joe Biden n’a manifestement pas voulu prendre le risque de faire trop long : 28 minutes, c’est vingt de moins que Barack Obama en septembre 2016, pour ce qui était, il est vrai, son discours d’adieu à l’Onu. Si le Président s’est efforcé de mettre de la vie dans sa prestation, il n’a pas pu éviter quelques hésitations, passages à vide et bredouillages, séquelles d’un bégaiement qui le handicape depuis l’enfance. Et on mentirait en disant que l’orateur a tenu en haleine l’assistance, qui paraissait parfois dissipée - mais, à sa décharge, on soulignera qu’il s’agit, cette année, d’une AG au rabais, dont sont absents plusieurs des grands de ce monde.

On n'en est pas pour autant à regretter la bête de foire qu'était Donald Trump. On se souvient qu'en 2017, dans une enceinte vouée à préserver la paix, il avait sidéré la planète en menaçant de "détruire totalement la Corée du Nord". Et qu'en 2018, il avait fait rire aux larmes l'Assemblée en assurant très sérieusement que son gouvernement "avait accompli plus de choses que quasiment tous les autres dans l'histoire des États-Unis".

Le contraste offert par Joe Biden n’aurait pas pu être plus fort. Rien que de sensé et de mesuré dans son propos, pour présenter l’Amérique en partenaire des Nations unies dans la poursuite des "objectifs de développement durable", en pays pleinement conscient des enjeux climatiques et environnementaux, en puissance désireuse d’éviter la confrontation avec ses rivales (la Chine notamment), etc. On ne crée malheureusement pas le buzz quand on est raisonnable et il est, au demeurant, stupéfiant que le Président n’ait été applaudi qu’une seule fois, et encore - quand il a dénoncé l’invasion russe de l’Ukraine.