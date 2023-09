Crise de l’accueil : à qui la faute alors ?

À lire aussi

Trêve d’ironie. Elle a raison, Nicole de Moor : la problématique est complexe et chacun a sa part de responsabilité dans le fiasco actuel : les communes, les Régions, l’État fédéral et l’Europe. Mais ses propos, qui trahissent un aveu d’échec retentissant, sont inacceptables, d’autant que la Belgique traîne derrière 8 500 condamnations (!). On ne peut pas non plus invoquer la solution européenne à court terme dans la gestion de l’afflux des demandeurs d’asile, d’abord parce que l’Europe est engluée dans ses contradictions dans la gestion migratoire depuis belle lurette. Ensuite, ce serait se défausser avec une hypocrisie sans nom sur une problématique qui relève, en Belgique, de l’urgence absolue pour des raisons d’humanité et de sécurité. C’est à la Belgique, dans l’urgence, à démêler l’écheveau. La Secrétaire d’État se doit donc de trouver des solutions avec le soutien de la Vivaldi, afin qu’un plan de répartition puisse se mettre en place de manière plus contraignante. Histoire de mieux répartir les responsabilités. Il y a là une question de dignité d’autant plus souhaitable pour la Belgique que la présidence de l’Union lui échoira en janvier. La secrétaire d’État doit encore pousser pour créer des places d’urgence, sous tentes, réquisitionner des bâtiments, créer un très grand centre… Tout mettre en œuvre pour respecter la loi, en somme. Le “c’est pas moi c’est l’autre, je n’y peux rien” n’est plus tenable.