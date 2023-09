La surpopulation carcérale, ce boulet que traîne la Belgique

À lire aussi

En 2022, le nombre moyen de détenus s’élevait à 11 302 dans l’ensemble des prisons du pays, pour une capacité totale de 9 641 places, soit 117 détenus pour 100 places disponibles. Résultat : la Belgique figure parmi le trio de tête des pays européens où le taux d’occupation des prisons est le plus désastreux, derrière la Roumanie et Chypre.

Face à un tel constat, on aurait pu s’attendre à ce que les autorités veillent à privilégier, lorsque cela s’y prête, tout l’éventail possible des peines alternatives, comme le recours à la détention à domicile via le bracelet électronique ou des peines autonomes de travail. Ou encore à ne pas enfermer dans des cellules inadaptées des personnes qui devraient être soignées en raison de leur état mental ou psychologique.

À lire aussi

Mais c’est à tout le contraire qu’on est aujourd’hui contraint d’assister. En persistant à vouloir faire exécuter les courtes peines qui ne l’étaient pas jusqu’ici, le gouvernement s’engage dans la voie exactement inverse de ce que préconisent le Conseil central de surveillance pénitentiaire et, ailleurs, nombre d’instances internationales. Certes, la prison doit protéger la société contre les individus dangereux et sanctionner les auteurs des faits graves. Mais elle n’a pas pour vocation de les broyer en leur imposant des conditions de détention indignes d’un pays civilisé. Sa mission est, à l’inverse, de leur permettre, autant que possible, de s’amender et de retrouver une place dans la société, et de ne pas récidiver, lorsque le temps de la liberté sera revenu. Ce n’est pas en les entassant à trois dans des cellules prévues pour une personne qu’elle y arrivera. Est-ce si difficile à comprendre ?