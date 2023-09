Tous les responsables de cette junte y sont allés de leur couplet sur ce thème depuis le coup d’État au Niger et la menace de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) d’y intervenir militairement pour rétablir l’ordre constitutionnel.

Le Mali, tout en jouant ainsi les matamores, est pourtant lui-même mis en grande difficulté par la poussée des djihadistes et indépendantistes au nord du pays.

Ce front sahélien qui se dessine autour de ces juntes est en réalité incapable de freiner l’avancée des mouvements terroristes ou séparatistes. Quant aux mercenaires russes de Wagner, ils ne leur sont pratiquement d’aucune aide. Ces hommes, sont le fantasme d’une certaine Françafrique, désireuse de se débarrasser d’une ancienne métropole suffisante pour se jeter dans les bras d’un pouvoir russe bien plus dangereux. Pourtant, ces gros bras ont déjà montré leur incapacité face à des hommes moins bien armés qu’eux mais qui connaissent le terrain et, surtout, qui se battent pour des causes personnelles. L’exemple de la débandade russe au Mozambique dans un contexte similaire à l’automne 2019 est parlant.

En chassant les troupes onusiennes, en frayant avec Wagner, les militaires maliens permettent le développement d’un front susceptible d’embraser le Sahel, d’augmenter l’instabilité, de jeter des milliers de personnes sur les routes de l’exode avec un risque de flambées de violence au Maghreb et une explosion des traversées de la Méditerranée, avec leur insupportable lot de victimes. La solution uniquement militaire est vouée à l’échec. Les juntes n’ont pourtant que cet argument à avancer. Dans ce contexte, l’Europe est condamnée à trouver un terrain de dialogue avec ces militaires qui, jusqu’ici, restent populaires auprès de leur population. Il faut éviter l’isolement suicidaire de cette région qui, finalement, est à notre porte.