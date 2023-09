Gare aux promesses sans lendemain

La refonte des institutions francophones se précise enfin. PS, MR et Écolo posent un accord de principe sur la table. Mais cet accord n’est pas abouti. Il est même loin d’être ficelé. Retenons-en que trois présidents de parti s’engagent à préserver la tutelle de la communauté française sur l’enseignement, la culture, l’audiovisuel et la recherche. Le pragmatisme l’emporte clairement sur les régionalistes qui voulaient ni plus ni moins liquider l’institution et ainsi couper les ponts entre francophones. En soi, c’est un soulagement. De plus, la perspective de réduire enfin le nombre de ministres et de parlementaires francophones est positive, tout comme l’objectif de diminuer les coûts de fonctionnement. Le tout offre un argument électoral séduisant tant la situation actuelle choque – à juste titre – nombre de citoyens.