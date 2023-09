Les démons de l’Église

Ella a pris des mesures importantes depuis 2012, certes. Mais une commission d’enquête parlementaire pour évaluer le suivi de ces mesures paraît absolument légitime. Une telle commission pourrait également favoriser l’avancement d’un processus de deuil collectif.

Il convient de ne pas balayer toute l’Église au vu de ces scandales. Ce serait injuste pour tous les bénévoles et prêtres qui n’ont absolument rien à se reprocher et qui consacrent leur vie et leur quotidien au service des autres de manière remarquable.

Pour autant, le désarroi et le mea culpa actuel des évêques démontrent qu’ils n’avaient pas pris la mesure des plaies encore ouvertes. Invitons-les à poursuivre deux réflexions fondamentales initiées par le pape François en personne. La première est générale, la seconde spécifique aux révélations qui se succèdent de par le monde. Comment, à l’avenir, pourront-ils être toujours plus proches du cœur battant de la société ? Quant à la lutte contre les abus, tant l’approche que les mentalités doivent évoluer. Il n’y a aucune solution miracle à espérer.

L’Église doit s’emparer des questions sur son avenir, sans attendre. En ce, le “synode” qui s’ouvre ce mercredi à Rome lui offrira l’occasion de poursuivre sa réforme interne, réévaluer sa culture hiérarchique, offrir plus de place aux femmes et aux laïcs et revoir l’accompagnement humain qu’elle offre aux siens. Les crimes sexuels et les silences qui les entourent sont favorisés par l’entre-soi. Voici dix ans que le pape appelle l’Église à ouvrir ses fenêtres. Pour les victimes, comme pour ceux qui œuvrent et croient en l’Église, il est temps.