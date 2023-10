Rousseau, ce pourfendeur de la presse

La liberté de la presse prime. Et il doit continuer à en être ainsi. En s’exprimant publiquement sur la violation du secret de l’instruction par le passé ou les tendances soi-disant partisanes de la presse, certains hommes politiques sapent petit à petit sa crédibilité. Ne leur en déplaise, les médias ont un rôle à jouer, particulièrement dans la révélation de grandes affaires et de gros scandales. Ou de comportements qui, dans la vie privée, peuvent être jugés à ce point inappropriés qu’ils méritent d’être portés à l’attention du grand public.

Ces révélations peuvent tantôt sonner l’alarme sur des déviances démocratiques graves, tantôt sur des faits, même isolés, qui peuvent avoir d’énormes retombées sociales. Prenons simplement les révélations concernant les abus sexuels. Avec le recul, quand on voit le drame pour les victimes que représentent les nouvelles révélations de pédophilie dans l’Église, alors même qu’il y a eu instruction et une commission d’enquête spéciale en 2013, faut-il vraiment attendre qu’une procédure à charge et à décharge se termine avant de révéler certains faits ? Poser la question, c’est y répondre.

De même, s’il fallait suivre le raisonnement de Conner Rousseau, les médias devraient remiser leurs capacités d’investigation au placard. Impensable, évidemment. N’en déplaise au président de Vooruit, et avec tout le respect que l’on peut avoir pour sa vie privée, les médias ne sont pas là pour empêcher qu’un problème personnel ne devienne un problème politique pour le chef du parti socialiste flamand, qui se profile en outre comme un potentiel Premier ministre. Le geste posé ne lui en confère pas la stature.