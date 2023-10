Temps couvert sur les marchés financiers

Les indicateurs boursiers sont dans le rouge de part et d’autre de l’Atlantique. C’est inquiétant. Les places européennes suivant leurs homologues américaines, le trimestre qui vient de se terminer se solde pour le baromètre européen des valeurs boursières, l’EuroStoxx 50, par une perte de 5,10 %. C’est que la confiance des investisseurs s’effrite à mesure que les banques centrales resserrent les cordons du crédit dans le but de freiner l’inflation. Les économies développées ralentissent, et si ce mouvement a mis du temps à concrétiser la volonté des banques centrales, elles risquent de ne pas redémarrer rapidement. Les gestionnaires de fonds le savent, qui doivent inscrire ces perspectives dans leurs stratégies d’investissement. Aux États-Unis, le trimestre écoulé a été marqué par des sorties nettes des fonds d’investissement en actions, mais aussi en obligations. C’est que, si la hausse des taux d’intérêt à long terme pousse des particuliers à arbitrer des postes d’actions contre des postes obligations au rendement assuré, le travail est plus compliqué pour les gestionnaires de fonds. Lorsque les taux d’intérêt grimpent, la valeur des obligations détenues recule. Et ils savent qu’ils seront jugés sur les performances dans quelques mois.