Le pari de la remise en question

À lire aussi

C’est dans cet élan que François convoque dès ce mercredi le synode sur l’avenir de l’Église. Il rassemble laïcs, prêtres, religieuses, religieux et évêques pour aborder des dizaines de délicates questions pastorales (c’est-à-dire d’accompagnement des fidèles) : la place des femmes, des laïcs, des personnes homosexuelles... Le synode ne touchera pas à la doctrine, mais il rouvrira la difficile question de l’articulation entre la tradition et la modernité. Que l’on soit conservateur ou progressiste, on y trouvera légitimement à redire. Que l’on se sente proche ou éloigné de l’institution, on ne peut que saluer le geste et son audace.

Un synode n’est pas qu’une énième tournée des arguments, c’est d’abord une attitude qui doit (sur papier) laisser les premières places à l’humilité, à l'écoute et au recul (à travers la prière pour les catholiques). Alors que l’Église est guettée par son rétrecissement et la discorde comme tant d'institutions, François ne joue pas la sécurité, il fait le pari risqué de l’intelligence, de l’échange et de l'introspection. Voici qui est bien loin de la logique des réseaux sociaux, du culte de l’émotion et de l’indignation spontanée qui accablent nos échanges contemporains.