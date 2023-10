Le pari et le cauchemar de Maxime Prévot

À lire aussi

Après une nécessaire mais interminable refonte politique, le cdH a laissé la place aux “Engagés”. Et son positionnement vise justement à occuper une place au centre-droit. Le manifeste des Engagés se confond aisément avec le programme du MR, avec ici et là des touches sociales et écologistes davantage marquées. Le tout accompagné d’un discours constructif, à la recherche du compromis.

Le pari de Maxime Prévot est peu risqué, puisque son mouvement était hautement menacé. Son enthousiasme lui a permis d’attirer à lui nombre de personnalités, à commencer par le Hennuyer MR Jean-Luc Crucke. Dans l’intervalle, une vague provenant de la société civile est venue renforcer le parti et lui offre une nouvelle image : les entrepreneurs Yvan Verougstraete et Jean-Jacques Cloquet, le recteur Vincent Blondel, la mutualiste Elisabeth Degryse, l’ancien patron des patrons wallons Olivier de Wasseige, le spécialiste en santé publique Yves Coppieters ou encore la journaliste Armelle. Voir autant de personnes, aux horizons et parcours différents, s’engager en politique en 2023 a un côté rassurant.

Restent trois inconnues. Cette succession d’annonces médiatisées ne risque-t-elle pas de retomber tel un soufflé ? Ces futurs candidats parviendront-ils à sortir de leurs zones de confort, à porter le fer avec des politiques professionnels et à surmonter la brutalité du milieu ? Ensuite, le positionnement actuel du MR résistera-t-il aux tensions internes autour de la prolongation du mandat de Georges-Louis Bouchez ? Imaginez un instant que la populaire Sophie Wilmès prenne les rennes du MR d’ici aux élections…

Voilà le cauchemar de Maxime Prévot.