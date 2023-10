Une flamme Nobel et une prochaine étincelle

Depuis sa prison, Narges Mohammadi sait très bien ce que cela signifie, elle qui collectionne les arrestations et les années d’emprisonnement depuis vingt-cinq ans. Nombreux sont ceux qui souhaitent que ce prix puisse accélérer sa libération, en faisant pression sur les autorités iraniennes. Telle une flamme sur la peau qui leur ferait lâcher prise. Le prix, il est vrai, a valeur de soutien moral autant que d’encouragement. Sa famille l’a bien compris en dédiant celui-ci “à l’ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l’égalité”. Le mois dernier, la militante des droits de l’homme avait elle-même souligné, dans un entretien réalisé clandestinement depuis sa cellule, le rôle “déterminant” des Iraniennes dans le mouvement de contestation Femme, Vie, Liberté, qu’elle juge désormais “irréversible” dans sa quête de démocratie et d’égalité.

Ce Nobel de la paix ne pouvait mieux refléter l’actualité brûlante sur ce front du combat des femmes en Iran. Depuis deux jours, une adolescente de 16 ans est dans le coma après un violent incident survenu dans le métro Téhéran. Un événement qui n’est pas sans rappeler la mort suspecte en détention, il y a juste un peu plus d’un an, de la jeune Mahsa Amini, devenue symbole de l’oppression des femmes et aussi de leur quête de liberté. Tous les Iraniens sont suspendus à son sort. Lequel pourrait faire jaillir la prochaine étincelle.