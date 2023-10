L’effroi, du sang et des larmes

Rien ne justifie cette inouïe vague de violence, où des civils désarmés – dont des enfants, des femmes et des vieillards – sont visés, abattus, enlevés, exhibés comme autant de trophées. Les nombreuses prises d’otage d’innocents font froid dans le dos. Par sa haine sans limite, le Hamas a déclenché samedi un embrasement dont personne ne sait quand et comment il s’arrêtera. Ces crimes de guerre de l’organisation terroriste palestinienne provoquent un effroi comparable au 11 septembre ou à l’attaque sur Pearl Harbor. Une stupeur amplifiée par d’innombrables vidéos qui sidèrent les Israéliens, et le monde entier. L’opération terroriste s’accompagne d’une redoutable opération de com. Il faut remonter à 50 ans pour se souvenir de telles violences, c’était en octobre 1973, lors de la guerre du Kippour provoquée par l’Égypte de Sadate et la Syrie d’Hafez Al Assad.

Seule une forme d’internationale islamiste – à commencer par l’Iran et le Yémen – applaudi, défile et festoie. Avec le risque d’une importation de ce conflit en occident. L’ambiguïté de certains partis d’extrême gauche et la résurgence de l’antisémitisme un peu partout confirment qu’un rien peut mettre le feu aux poudres…

Nous écrivions, ce samedi juste avant cette attaque spectaculaire, que l’État hébreu redoutait par-dessus tout un conflit “multifronts”. C’est malheureusement ce qui se dessine. La surprise de cette attaque mer-terre-air inédite et coordonnée comme jamais représente un échec considérable pour les renseignements israéliens (Mossad) et une débâcle pour ses forces armées (Tsahal). De plus, cette escalade entérine, s’il le fallait encore, la faillite d’une communauté internationale incapable de résoudre la question palestinienne. Ces évènements signent aussi la fin d’une illusion. Celle de penser que ce conflit sans fin peut être mis sous cloche en surarmant Israël sous un dôme de technologies militaires hypersophistiquées. Aucun bouclier armé ne protégera définitivement sa population de la folie meurtrière tant qu’il niera l’existence d’un peuple voisin.

Le risque d’embrasement régional est réel. L’obscurantisme d’un côté et les faiblesses des autorités palestiniennes et israéliennes actuelles de l’autre, font glisser toute la région vers le chaos et l’horreur. Il n’y a malheureusement aucun doute sur l’issue cette guerre : les populations, des deux côtés, sont et resteront les grandes victimes. Le quotidien leur réserve du sang et des larmes. Une fois de plus.