Condamner l’abject, sans retenue

Faut-il rappeler que ces assassins ivres de haine se sont violemment acharnés sur des milliers de civils, dont des enfants et des femmes ? Mais aussi sur des festivaliers qui prônaient pourtant la paix en dansant en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza. La paix n’intéresse pas le Hamas. Ce groupe terroriste ne vise qu’à anéantir Israël, par le sang. Le présenter comme un mouvement de résistance face à l’oppresseur est inaudible, scandaleux. Qui se permettrait de justifier les atrocités du Bataclan, de l’Hyper cacher, du 11 septembre ou encore des différents attentats perpétrés à Bruxelles ? Qui ?

Stupéfaits, meurtris et craintifs, les Juifs de Belgique méritent des gestes de soutien à la hauteur de ces événements et des mains tendues. Tout cela, sans ignorer pour autant que de son côté l’État d’Israël, à commencer par le gouvernement Netanyahou, doit impérativement revoir sa politique d’expansion colonialiste et enfin offrir des perspectives au peuple palestinien. Mais ces condamnations politiques ne justifient aucune ignominie de ce week-end. Et l’histoire du conflit israélo-arabe, bien que sensible, n’offre aucune grille de lecture raisonnable pour expliquer une telle haine entre deux communautés.

Distinguons clairement le terrorisme abject de toute lutte armée. Le terrorisme ne sera jamais légitime, quel que soit le contexte, alors qu’une lutte armée peut parfois l’être. La riposte d’Israël, qui veut combattre “des animaux” à Gaza, selon les propos de son ministre de la Défense, fait craindre le pire pour la population civile palestinienne. Elle rendra peu audible l’appel à la nuance et à la recherche d’une voie politique et pacifique pour tenter d’aboutir à la paix. L’antisémitisme en sortira dramatiquement renforcé. Mais le piège qui est tendu là n’est-il pas la première motivation de ces barbares ?