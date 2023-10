L’effort budgétaire réalisé sur la législature, bien aidé par la baisse des prix de l’énergie et le sursaut économique en début d’année, est bien trop modeste pour ramener la trajectoire budgétaire dans les clous après 2024. Ce budget sans vision de long terme, c’est de la poudre aux yeux. Le déficit public – à près de 5 % du PIB dès 2025 – et le taux d’endettement (105 % du PIB) restent problématiques, ce que ne manquera de rappeler la Commission européenne l’année prochaine. Ensuite, et c’est aussi caractéristique de cette Vivaldi, on annonce à grand fracas des décisions mais ce budget 2024 est marqué du sceau du flou : un peu de lutte contre la fraude, un peu de sous-utilisation de dépenses publiques, un peu de corrections techniques, des mesures pas complètement définies (taxe bancaire, etc.)… Chaque année, on se dit que la râpe à fromage devra être remisée dans les tiroirs mais la Vivaldi est parvenue à la ressortir. C’est fort, très fort…

Tout cela prêterait presque à sourire si in fine, les contribuables ne payaient pas à plus long terme la note de ces finances publiques déglinguées. Une partie de la facture leur est d’ailleurs déjà adressée, avec l’inflation et la faiblesse des taux d’intérêt sur l’épargne. L’argent voit sa valeur s’éroder. La tendance n’est pas près de s’inverser, au vu de la réaction du secteur bancaire à l’annonce d’une taxe sur leurs surprofits – “La taxe bancaire prive les banques d’oxygène pour augmenter les intérêts”. On peut ainsi raisonnablement penser que les banques comptent répercuter la nouvelle taxe sur leurs profits sur les épargnants. Elles auraient été plus inspirées de reconnaître que si elles avaient été plus promptes à relever leurs taux d’épargne, elles auraient échappé à cette taxe. Cette parenthèse nous éloigne de l’essentiel : le prochain exécutif aura un sacré travail d’assainissement des finances publiques à orchestrer. Le manque d’ambition de la Vivaldi sur ce plan est juste irresponsable.