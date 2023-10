Zelensky face au surréalisme belge

À lire aussi

La Belgique remplit-elle ainsi sa part de responsabilités ? Oui et non. Concrètement, pour avoir déjà engagé près de 500 millions d’euros, notre pays se situe à la 26e place du classement des plus grands donateurs à l’Ukraine par rapport à leur PIB. Les champions sont logiquement les pays frontaliers au conflit. La Belgique intervient sur les plans militaires (munitions, missiles de défense, accessoires…), humanitaires (équipements médicaux) et financiers. De Croo n’a pas à rougir, mais ne peut pas non plus se féliciter d’un tel classement. D’autant que là où le bât blesse pour l’Ukraine, c’est la nature de l’aide militaire. L’écart entre les armements promis et ceux réellement fournis reste trop important. À ce jour, seule la moitié de toutes les armes lourdes promises ont été livrées. Or, pour réussir sa contre-offensive, l’Ukraine a surtout besoin de chars modernes et d’avions de chasse. En ce domaine, les tergiversations européennes et américaines n’aident pas. Celles au sein du gouvernement belge non plus.

Quand Alexandre De Croo annonce que des F-16 belges seront fournis à Kiev en 2025 (oui oui, 2025), il faut bien entendre les “si” qui accompagnent cet engagement… qui n’engage personne. Ce sera donc le cas, pour deux à quatre F-16 si la Belgique aura la capacité de les fournir, comprenez si nous avons bien reçu les F-35 commandés, et si le futur gouvernement fédéral le décide. Actuellement, le MR exige une telle livraison, le PS se montre hésitant, alors qu’Ecolo s’y oppose farouchement. De plus, la formation d’une nouvelle coalition fédérale risque de prendre beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps. De Croo n’avait donc pas les mains libres pour annoncer que des F-16 seront livrés… dès que cela sera logistiquement possible. À force de faire lentement évoluer les esprits et les tabous sur les armements lourds, on peut même craindre que l’enlisement de cette guerre n’accentue la pression sur nos stocks militaires.

En attendant, notre Défense participera à la maintenance des futurs F-16 ukrainiens, ainsi qu’à la formation des pilotes. C’est un minimum. Mais ce ne sera certainement pas suffisant pour déterminer le cours de la guerre.

Volodymyr Zelensky aura au moins goûté au surréalisme belge. Ce pays où un Premier ministre parle au nom du futur gouvernement sans avoir l’accord de sa propre coalition.