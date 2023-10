Le sang versé par les uns ne lave pas le sang versé par les autres

À l’heure où l’on s’enfonce dans un radicalisme forcené et pourtant stérile, il est indispensable de rappeler aux représentants légitimes des deux camps qu’ils devront, un jour, s’engager sur la voie de la modération et trouver un terrain d’entente, qui ne peut qu’être la solution à deux États indépendants et viables vivant en paix côte à côte. Seule cette solution est à même de garantir la sécurité pour les deux peuples. L’existence d’un seul État, on le voit depuis des décennies, où l’un se construit au détriment de l’autre, ne peut mener qu’à une relation de dominant dominé, où tous les coups, tous les excès, sont permis. Elle ne peut qu’engendrer un système d’apartheid, dont les signes sont déjà documentés par les organisations des droits de l’homme. Les puissances internationales, qui disent vouloir jouer un rôle dans la résolution de ce conflit, ont le devoir d’aider, et même d’inciter Israéliens et Palestiniens à trouver ce terrain. C’est indispensable, au risque de perpétuer une politique de deux poids deux mesures – ou, pire, de racisme – qui ne fera qu’accroître les injustices et les divisions dans le monde.

Cela ne pourra se faire sans que chacun ne change d’approche. Sans privilégier la logique de paix sur celle de la guerre. Sans réaliser un examen de conscience à la lumière des événements douloureux des derniers jours. Sans se résoudre à des concessions tout aussi douloureuses. Sans quoi les pires horreurs sont appelées à se reproduire.