La désunion, moteur de la haine

Vendredi, le Premier ministre Alexander De Croo demandait que le conflit entre Israël et le Hamas "ne soit pas importé dans notre pays". Et de préciser que "nous n'accepterons jamais l'incitation à la haine et à la violence ou l'antisémitisme". Vendredi toujours, le président français exhortait aussi à ne pas importer le conflit israélo-palestinien et appelait les Français à rester "unis" et à "faire bloc" face à "la barbarie du terrorisme islamiste". Ces appels, aussi légitimes soient-ils, ne sont rien s'ils ne sont pas partagés par l'ensemble de la classe politique. Là, c'est la cacophonie. En France, en Espagne, en Grande-Bretagne comme en Belgique, les voix sont discordantes. En Belgique, quand l'un des plus hauts personnages de l'État éprouve toutes les peines du monde à qualifier de terroriste l'attaque du Hamas, avant de s'y reprendre quelques heures plus tard, on en reste pantois de honte. On l'a dit et redit dans ces colonnes : personne ne remet en cause le contexte historique dans lequel il faut placer les attaques contre Israël. Mais personne ne devrait non plus se servir de ce terrible conflit pour maladroitement faire de la récupération politique.