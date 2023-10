Si à ce stade, et face à une affreuse réalité sur le terrain, la réplique d’Israël semble toujours inévitable, légitime, mais dangereuse. Le risque pour Tsahal est de céder à une surenchère désastreuse, où le droit international serait balayé par une vengeance aveugle et démesurée. Une réaction qui réduirait également les chances de survie aux nombreux otages enlevés lors de l’assaut.

Pour le politologue arabophone Gilles Kepel, spécialiste du Hamas, le samedi 7 octobre 2023 ne serait jamais entré dans l’histoire sans l’approbation de l’Iran, ni sans son aide financière ou logistique. Par conséquent, c’est Téhéran qui devrait être invitée autour d’une table des négociations. La visite de Joe Biden à Tel-Aviv confirme que Benjamin Netanyahou et ses partenaires extrémistes ne sont plus les seuls maîtres du jeu. La forte présence navale et aérienne de l’armée américaine rappelle aussi que le conflit israélo-palestinien dépasse de très loin le Proche-Orient. Il met face à face des pays arabes, des organisations islamistes, mais aussi des puissances mondiales déjà en conflit. Les risques de dérapages et d’escalades se multiplient. La crainte d’un embrasement multifronts, véritable cauchemar d’Israël, a rarement été aussi tangible.

Le piège tendu par le Hamas, qui vise donc à provoquer une réaction tout aussi outrée face à la riposte israélienne, s’avère redoutable. L’occident craint ce scénario par-dessus tout, tant pour l’avenir du Proche-Orient que pour les répercussions politiques et sécuritaires ailleurs dans le monde. C’est pourquoi l‘actuel siège de la bande de Gaza, et l’immense catastrophe humanitaire qui en découle pour ses deux millions d’habitants, est légalement injustifiable et moralement inacceptable. Nombre de ces civils palestiniens sont eux-mêmes déjà victimes de la violence de la dictature mise en place par le Hamas dans cette prison à ciel ouvert contrôlée par Israël. Dans ce conflit armé, la protection des civils est l’enjeu principal. Là-bas, comme ailleurs.